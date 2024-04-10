Три четверти экспорта оружия Германии идет в Украину

С 1 января по 27 марта правительство Германии одобрило экспорт военных товаров на сумму не менее 4,89 млрд евро – почти три четверти этой суммы, 72% или 3,54 млрд евро, предназначено для Украины,

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

В первый год полномасштабной войны России, в 2022 году, для Украины в Германии одобрили поставки вооружений на 2,24 млрд евро – в том числе систем ПВО и тяжелой артиллерии.

В 2023 году к ним добавились основные боевые танки Leopard 2. Объем экспортных лицензий для Украины вырос до 4,4 миллиарда евро.

За три месяца 2024 года объем экспорта уже достиг 3,54 миллиарда евро.

Крупнейшей страной-получателем после Украины стал Сингапур (583,9 миллиона евро).

За ним следуют Индия (143,3 миллиона евро), Саудовская Аравия (126,4 миллиона евро) и Катар (97 миллионов евро).

В среду правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи.

В частности, Германия передала одну гусеничную командную машину-вездеход Warthog и 6 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Также правительство Германии поручило оружейной компании Rheinmetall поставить в Украину 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.