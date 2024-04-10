Польські прикордонники зірвали прорив понад 220 нелегалів з боку Білорусі

Польські прикордонники та військові вранці 10 квітня зірвали спробу понад 220 іноземців нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

Про це повідомила на своєму сайті Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".

Інцидент відбувся на ділянці кордону у районі Біловежі близько 10:00 ранку у середу.

"Була спроба силового перетину державного кордону через прикордонну річку Пшевлоку. Група з понад 220 іноземців намагалася у такий спосіб нелегально потрапити до Польщі", – йдеться у повідомленні.

Польські прикордонники відзначають, що іноземці були дуже агресивно налаштовані. Вони кидали гілки дерев і каміння в бік патрулів прикордонної служби та польської армії.

Під час інциденту в іноземців вилучили небезпечне знаряддя, виготовлене з дерева та цвяхів. "Спроба була успішно зірвана. Мігранти відступили вглиб Білорусі", – констатували у прикордонній службі.

У березні польські прикордонники повідомляли про інтенсивні спроби нелегалів потрапити з Білорусі до Польщі.

Як відомо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла.

Читайте докладно про міграційний шантаж Лукашенка у статті "Європейської правди".