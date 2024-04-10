Польские пограничники сорвали прорыв более 220 нелегалов со стороны Беларуси

Польские пограничники и военные утром 10 апреля сорвали попытку более 220 иностранцев нелегально пересечь польско-белорусскую границу.

Об этом сообщила на своем сайте Пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на участке границы в районе Беловежи около 10:00 утра в среду.

"Была попытка силового пересечения государственной границы через пограничную реку Пшевлоку. Группа из более 220 иностранцев пыталась таким образом нелегально попасть в Польшу", – говорится в сообщении.

Польские пограничники отмечают, что иностранцы были очень агрессивно настроены. Они бросали ветки и камни в сторону патрулей пограничной службы и польской армии.

Во время инцидента у иностранцев изъяли опасное орудие, изготовленное из дерева и гвоздей. "Попытка была успешно сорвана. Мигранты отступили вглубь Беларуси", – констатировали в пограничной службе.

В марте польские пограничники сообщали об интенсивных попытках нелегалов попасть из Беларуси в Польшу.

Как известно, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла.

Читайте подробно о миграционном шантаже Лукашенко в статье "Европейской правды".