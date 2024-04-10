Більшість у США вважає серйозними кримінальні звинувачення проти Трампа в Нью-Йорку

Кримінальні звинувачення у спробі вплинути на вибори 2016 року шляхом таємних виплат, висунуті у Нью-Йорку проти Дональда Трампа, є серйозними в очах переважної більшості американських виборців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Близько 64% зареєстрованих виборців США назвали звинувачення проти Трампа в Нью-Йорку серйозними або частково серйозними, тоді як 34% вважають, що вони не мають серйозного характеру.

Думку про серйозність звинувачень поділяє приблизно четверо з десяти виборців Республіканської партії США, а також дві третини незалежних виборців (тобто таких, які не є прихильниками жодної з основних партій), зазначає Reuters.

До того ж близько третини республіканських виборців в опитуванні зазначили, що вважають імовірним скоєння Трампом інкримінованих йому порушень.

Інші результати опитування виявили, що близько 60% виборців США підтримують проведення всіх кримінальних судів над експрезидентом до виборів у листопаді. А близько чверті республіканців заявили, що не голосуватимуть за Трампа, якщо суд визнає його винним у скоєнні тяжкого злочину.

Нагадаємо, ця справа стосується історії, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо. Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа.

Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення. Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

Суд у цій справі має початись 15 квітня. Але в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента 2024 року всі кримінальні справи, де він фігурує, найімовірніше, будуть призупинені.