Большинство в США считает серьезными уголовные обвинения против Трампа в Нью-Йорке

Уголовные обвинения в попытке повлиять на выборы 2016 года путем тайных выплат, выдвинутые в Нью-Йорке против Дональда Трампа, являются серьезными в глазах подавляющего большинства американских избирателей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует опрос Reuters/Ipsos.

Около 64% зарегистрированных избирателей США назвали обвинения против Трампа в Нью-Йорке серьезными или частично серьезными, тогда как 34% считают, что они не имеют серьезного характера.

Мнение о серьезности обвинений разделяет примерно четверо из десяти избирателей Республиканской партии США, а также две трети независимых избирателей (то есть таких, которые не являются сторонниками ни одной из основных партий), отмечает Reuters.

К тому же около трети республиканских избирателей в опросе отметили, что считают вероятным совершение Трампом инкриминируемых ему нарушений.

Другие результаты опроса выявили, что около 60% избирателей США поддерживают проведение всех уголовных судов над экс-президентом до выборов в ноябре. А около четверти республиканцев заявили, что не будут голосовать за Трампа, если суд признает его виновным в совершении тяжкого преступления.

Напомним, это дело касается истории, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо. Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа.

Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения. Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.

Суд по этому делу должен начаться 15 апреля. Но в случае победы Дональда Трампа на выборах президента 2024 года все уголовные дела, где он фигурирует, скорее всего, будут приостановлены.