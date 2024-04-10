Грузія підписала угоду про безвіз з Китаєм

Громадяни Грузії зможуть відвідувати Китай без віз та перебувати там протягом 30 днів за умовами безвізової угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання SOVA.

Грузія і Китай підписали двосторонню угоду "Про взаємне звільнення власників звичайних паспортів від візових вимог".

Документ підписали глава МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі та посол Китаю в Тбілісі Чжоу Цзянь.

Після того, як документ набуде чинності, громадяни Грузії зможуть здійснювати безвізові поїздки до Китаю і перебувати в країні протягом 30 днів. А діяти угода почне після завершення внутрішніх юридичних процедур між двома державами.

Глава МЗС Грузії зазначив, що наявність двостороннього безвізового режиму з Китаєм є "важливою обставиною з погляду зміцнення дружби між народами та розвитку і поглиблення економічних зв'язків між країнами".

Громадяни Китаю можуть перебувати в Грузії також протягом 30 днів без віз. Таке рішення ухвалив уряд Іраклія Гарібашвілі у вересні 2023 року.

Торік 31 липня Адміністрація уряду Грузії опублікувала спільну заяву про встановлення стратегічного партнерства між Грузією та КНР.

Грузинська опозиція розкритикувала цю угоду, а главі МЗС Ілії Дарчіашвілі довелось виправдовуватись, що поглиблення відносин з Китаєм не перешкоджає європейській інтеграції країни.

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