Грузия подписала соглашение о безвизе с Китаем

Граждане Грузии смогут посещать Китай без виз и находиться там в течение 30 дней по условиям безвизового соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание SOVA.

Грузия и Китай подписали двустороннее соглашение "О взаимном освобождении владельцев обычных паспортов от визовых требований".

Документ подписали глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Тбилиси Чжоу Цзянь.

После того как документ вступит в силу, граждане Грузии смогут совершать безвизовые поездки в Китай и находиться в стране в течение 30 дней. А действовать соглашение начнет после завершения внутренних юридических процедур между двумя государствами.

Глава МИД Грузии отметил, что наличие двустороннего безвизового режима с Китаем является "важным обстоятельством с точки зрения укрепления дружбы между народами и развития и углубления экономических связей между странами".

Граждане Китая могут находиться в Грузии также в течение 30 дней без виз. Такое решение приняло правительство Ираклия Гарибашвили в сентябре 2023 года.

В прошлом году 31 июля Администрация правительства Грузии опубликовала совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Грузией и КНР.

Грузинская оппозиция раскритиковала это соглашение, а главе МИД Илии Дарчиашвили пришлось оправдываться, что углубление отношений с Китаем не препятствует европейской интеграции страны.

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