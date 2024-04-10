ЗМІ: Американський генерал попередив Конгрес, що в України скоро закінчаться засоби ППО
Високопоставлений американський генерал попередив, що без подальшої американської підтримки в Україні "досить швидко" закінчаться артилерійські снаряди і перехоплювачі ППО.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
Генерал Крістофер Каволі заявив Конгресу, що "ставки дуже високі" для України.
"Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може відповісти, то програє та сторона, яка не може відповісти. Тож ставки дуже високі", – сказав він.
Ці коментарі перегукуються із заявами Володимира Зеленського, який попередив на вихідних, що в України можуть закінчитися ракети ППО, якщо Росія продовжить свою інтенсивну кампанію бомбардувань.
"Якщо вони продовжуватимуть бити (по Україні) щодня, як це було протягом останнього місяця, у нас можуть закінчитися ракети, і партнери знають про це", – сказав він.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре закликав союзників України прискорити постачання військової допомоги, зокрема протиповітряної оборони та боєприпасів, яких вона потребує негайно.
Нагадаємо, посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.
Як заявив тоді генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.