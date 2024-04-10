СМИ: Американский генерал предупредил Конгресс, что у Украины скоро закончатся средства ПВО

Высокопоставленный американский генерал предупредил, что без дальнейшей американской поддержки в Украине "достаточно быстро" закончатся артиллерийские снаряды и перехватчики ПВО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Генерал Кристофер Каволи заявил Конгрессу, что "ставки очень высоки" для Украины.

"Если одна сторона может стрелять, а другая не может ответить, то проигрывает та сторона, которая не может ответить. Поэтому ставки очень высоки", – сказал он.

Эти комментарии перекликаются с заявлениями Владимира Зеленского, который в выходные предупредил, что у Украины могут закончиться ракеты ПВО, если Россия продолжит свою интенсивную кампанию бомбардировок.

"Если они будут продолжать бить (по Украине) каждый день, как это было в течение последнего месяца, у нас могут закончиться ракеты, и партнеры знают об этом", – сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки военной помощи, в частности противовоздушной обороны и боеприпасов, в которых она нуждается немедленно.

Напомним, усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Как заявил тогда генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины.