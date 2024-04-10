У Німеччині двох іракців підозрюють у членстві в ІДІЛ та знущанні з двох дівчаток-єзидок

У Німеччині заарештували двох громадян Іраку за підозрою в скоєні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, а також членстві в терористичному угрупованні "Ісламська держава".

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини.

Прокуратура стверджує, що двоє громадян Іраку – яких називають Твана Х. С. та Асіа Р. А. – були одружені за ісламським правом і у 2015-2017 роках входили до складу ІДІЛ.

"Вони утримували п'ятирічну єзидську дівчинку як рабиню не пізніше кінця 2015 року. З жовтня 2017 року вони поневолили також дванадцятирічну єзидську дівчинку. Твана Х.С. неодноразово ґвалтував обох дітей", – йдеться в повідомленні.

Крім того, підозрювані відмовляли дівчаткам у праві сповідувати власну релігію і били їх, а потім передавали іншим членам ІДІЛ, що слугувало меті знищити культуру єзидів, стверджує німецька прокуратура.

Підозрювані постали перед слідчим суддею, який постановив узяти їх під варту.

У 2021 році Німеччина вперше ув'язнила члена ІДІЛ за причетність до геноциду та злочинів проти людяності, скоєних проти єзидів в Іраку та Сирії, зокрема вбивство п'ятирічної дівчинки.

Його дружині присудили 15 років позбавлення волі.

Влада Німеччини також посилила переслідування деяких мусульманських і палестинських груп у країні після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.