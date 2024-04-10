В ФРГ двух иракцев подозревают в членстве в ИГИЛ и издевательстве над двумя девочками-езидками

В Германии арестовали двух граждан Ирака по подозрению в совершении геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, а также членстве в террористической группировке "Исламское государство".

Как сообщает "Европейская правда", это следует из сообщения Федеральной прокуратуры Германии.

Прокуратура утверждает, что двое граждан Ирака – которых называют Твана Х. С. и Асиа Р. А. – были женаты по исламскому праву и в 2015-2017 годах входили в состав ИГИЛ.

"Они удерживали пятилетнюю езидскую девочку в качестве рабыни не позднее конца 2015 года. С октября 2017 года они поработили также двенадцатилетнюю езидскую девочку. Твана Х.С. неоднократно насиловал обоих детей", – говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемые отказывали девочкам в праве исповедовать собственную религию и избивали их, а затем передавали другим членам ИГИЛ, что служило цели уничтожить культуру езидов, утверждает немецкая прокуратура.

Подозреваемые предстали перед следственным судьей, который постановил взять их под стражу.

В 2021 году Германия впервые посадила члена ИГИЛ за причастность к геноциду и преступлениям против человечности, совершенных против езидов в Ираке и Сирии, в частности убийство пятилетней девочки.

Его жене присудили 15 лет лишения свободы.

Власти Германии также усилили преследование некоторых мусульманских и палестинских групп в стране после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.