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У Німеччині прихильнику ІДІЛ дали довічне ув'язнення через смерть 5-річної єзидки

Вівторок, 30 листопада 2021, 15:16

Німецький суд засудив до довічного ув'язнення 29-річного вихідця з Іраку, який зв'язав поневолену ним п'ятирічну дівчинку і залишив її під палючим сонцем, внаслідок чого вона померла. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

Вищий земельний суд у Франкфурті-на-Майні у вівторок, 30 листопада, засудив до довічного ув'язнення Таху А.-Ж. Його звинуватили в загибелі єзидської дівчинки, яка померла від спраги в Іраку. 

Судді визнали чоловіка винним у тому числі у геноциді та злочинах проти людяності, які спричинили смерть.

2015 року під час сильної спеки Таха А.-Ж. посадив поневолену п'ятирічну дівчинку на ланцюг і залишив її під палючим сонцем. В результаті дитина померла від спеки. 

Він також неодноразово знущався над дівчинкою та її матір’ю, якій довелося жити як рабині в будинку обвинуваченого, йшлося в обвинувальному висновку прокуратури.

Обвинувачений Таха А.-Ж. діяв разом зі своєю колишньою дружиною, німкенею за походженням. Дженніфер В. наприкінці жовтня було засуджено вищим земельним судом у Мюнхені до десяти років позбавлення волі за її участь у вбивстві дитини. Однак цей вердикт ще не є остаточним.

Загибла дівчинка, як і її мати, належала до релігійної меншини єзидів, яку терористичне угруповання ІДІЛ винищувало під час свого правління в Іраку. Матері вдалося вижити. 

Суд призначив жінці грошову компенсацію за пережиті біль та страждання у розмірі 50 000 євро. 

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Німеччина тероризм
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