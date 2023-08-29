Суд у Німеччині збільшив вирок для колишньої учасниці ІДІЛ через смерть 5-річної єзидки

Суд Мюнхена у вівторок засудив німкеню, яка входила до угруповання "Ісламська держава", до 14 років ув'язнення за те, що вона дозволила 5-річній єзидській дівчинці, яку вони з чоловіком тримали як рабиню в Іраку, померти від спраги на сонці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Це рішення замінило попередній вирок суду, який ув'язнив жінку на 10 років.

Німецький апеляційний суд призначив новий розгляд справи жінки після того, як Федеральний суд країни відхилив апеляцію підсудної, але частково задовольнив апеляцію прокуратури.

Суд скасував вирок, але не всю його частину, і направив справу назад до земельного суду Мюнхена для ухвалення нового рішення.

Суд Мюнхена визнав 32-річну жінку винною, серед іншого, у поневоленні, що призвело до смерті, і звинуватив її у неповазі до людського життя.

Жінка з Нижньої Саксонії раніше зізналася, що бачила смерть дівчинки влітку 2015 року. Дівчинку та її матір поневолили в Іраку. Чоловік підсудної прикував дитину до ланцюга і залишив на палючому сонці в якості покарання.

Серед іншого суд підкреслив поведінку німкені після смерті дитини. Вона приставила пістолет до голови матері, щоб змусити її припинити плакати. Також суд врахував тяжкі психологічні наслідки для матері, яких вона зазнає досі.

Підсудну взяли під варту під час її спроби відновити документи в посольстві Німеччини в Анкарі в 2016 році, згодом її депортували до Німеччини.

Її колишній чоловік, громадянин Іраку, був засуджений судом Франкфурта в листопаді 2021 року за геноцид, злочини проти людства, воєнні злочини та тілесні ушкодження, що призвели до смерті. Його засудили до довічного ув'язнення.

В Іраку ІДІЛ утримував у рабстві тисячі людей.