В уряді Туска підготували проєкт закону про цивільні партнерства, але ще погоджують у коаліції 

У польському уряді підготували проєкт закону про цивільні партнерства, але поки не вноситимуть його до Сейму через необхідність досягти згоди всередині коаліції.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Туск заявив, що проєкт закону про цивільні партнерства вже готовий, але його погодження між коаліційними партнерами ще триває.

"Уряд складається – подобається це нам чи ні – з чотирьох політсил, які мають певні розбіжності у поглядах і дещо різні принципи у питаннях абортів і цивільного партнерства. Наступного тижня ми будемо вирішувати не як уряд, а як парламентські клуби, щодо подання цього та, можливо, інших проєктів", – зазначив польський прем'єр.

Міністерка з питань рівності Катаржина Котула зазначила, що, за її відчуттями, перемовини між партіями наближаються до фінального етапу.

"Сподіваюся, цей проєкт скоро з’явиться у списку внесених урядових законопроєктів. Зараз ми обговорюємо дуже дрібні деталі… Загальна рамка готова, регуляторна оцінка проєкту готова", – прокоментувала Котула.

Вона підтвердила, що оформлювати цивільні партнерства зможуть і партнери однієї статі.

"Є дуже важливі рішення європейських судів, які чітко визначають, що ми маємо рухатися до офіційного оформлення і таких стосунків. У нас є "веселкові" родини, пари у яких проживають разом багато років", – зазначила вона.

Внесення проєкту закону про цивільні партнерства було однією з передвиборчих обіцянок альянсу "Громадянська коаліція" на перші 100 днів роботи уряду. Інші партії-члени коаліції також висловили підтримку цій ідеї під час передвиборчої кампанії.

Проте тема абортів спричинила серйозну напругу всередині коаліції перед місцевими виборами.

Польща – серед небагатьох країн ЄС, поруч з Румунією, Болгарією, Словаччиною та Литвою, де партнери однієї статі поки не мають можливості юридично оформити свої стосунки.

У грудні 2023 року ЄСПЛ задовольнив скаргу п’яти одностатевих пар із Польщі проти держави, які вимагали надати їм можливість зареєструвати свої стосунки та постановив, що Польща має запровадити можливість для цього.

Нагадаємо, у лютому 2024 року за легалізацію одностатевих шлюбів проголосував парламент Греції.

Водночас консервативна грузинська влада ініціювала зміни до конституції для боротьби з "ЛГБТ-пропагандою", серед яких хочуть прописати неможливість реєстрації якихось стосунків, окрім як між чоловіком і жінкою.