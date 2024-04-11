В правительстве Туска подготовили проект закона о гражданских партнерствах

В польском правительстве подготовили проект закона о гражданских партнерствах, но пока не будут вносить его в Сейм из-за необходимости достичь согласия внутри коалиции.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Туск заявил, что проект закона о гражданских партнерствах уже готов, но его согласование между коалиционными партнерами еще продолжается.

"Правительство состоит – нравится это нам или нет – из четырех политсил, которые имеют определенные разногласия во взглядах и несколько разные принципы в вопросах абортов и гражданского партнерства. На следующей неделе мы будем решать не как правительство, а как парламентские клубы, по представлению этого и, возможно, других проектов", – прокомментировал Дональд Туск.

Министр по вопросам равенства Катаржина Котула отметила, что, по ее ощущениям, переговоры между партиями приближаются к финальному этапу.

"Надеюсь, этот проект скоро появится в списке внесенных правительственных законопроектов. Сейчас мы обсуждаем очень мелкие детали... Общая рамка готова, регуляторная оценка проекта готова", – прокомментировала Котула.

Она подтвердила, что оформлять гражданские партнерства смогут и партнеры одного пола.

"Есть очень важные решения европейских судов, которые четко определяют, что мы должны двигаться к официальному оформлению и таких отношений. У нас есть "радужные" семьи, в которых пары проживают вместе много лет", – отметила она.

Внесение проекта закона о гражданских партнерствах было одним из предвыборных обещаний альянса "Гражданская коалиция" на первые 100 дней работы правительства. Другие партии-члены коалиции также выразили поддержку этой идее во время предвыборной кампании.

Однако тема абортов вызвала серьезное напряжение внутри коалиции перед местными выборами.

Польша – среди немногих стран ЕС, наряду с Румынией, Болгарией, Словакией и Литвой, где партнеры одного пола пока не имеют возможности юридически оформить свои отношения.

В декабре 2023 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу пяти однополых пар из Польши против государства, которые требовали предоставить им возможность зарегистрировать свои отношения и постановил, что Польша должна ввести возможность для этого.

Напомним, в феврале 2024 года за легализацию однополых браков проголосовал парламент Греции.

В то же время консервативная грузинская власть инициировала изменения в конституцию для борьбы с "ЛГБТ-пропагандой", среди которых хотят прописать невозможность регистрации каких-либо отношений, кроме как между мужчиной и женщиной.