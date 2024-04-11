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Канцлер Австрії вважає, що без РФ "не може бути миру"

Новини — Четвер, 11 квітня 2024, 09:51 — Андрій Синявський

Канцлер Австрії Карл Негаммер переконаний, що для того, щоб припинити війну в Україні, Росію необхідно посадити за стіл переговорів.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю Zeit, повідомляє Spiegel.

Очільник австрійського уряду зазначив, що війну в Україні можна закінчити лише через діалог з РФ, тому переговори з нею неминучі.

"Без Росії не може бути миру", – наголосив Негаммер.

Канцлер також висловив занепокоєння тим, що ця війна має потенціал стати більш масштабною та неконтрольованою.

Зеленський нагадав ключові принципи, з якими Україна ініціювала саміт миру 

"Спочатку йшлося про підтримку боєприпасами, оборонним озброєнням. Потім було багато табу, які раптом перестали бути табу. Тож відправляють уже танки, а тепер винищувачі", – додав він.

За його словами, після війни буде важливо знайти способи знову порозумітися одне з одним. Втім, додав канцлер, мир також має підтримати український народ.

"Україна зазнала вторгнення, а це означає, що це може спрацювати лише за участю України", – вказав Негаммер.

Раніше президент України Зеленський заявив, що Росія не буде присутня на інавгураційному Саміті миру у Швейцарії в червні, але розроблені там деталі "мирного плану" деякі "представники континентів" передадуть Москві.

Нагадаємо, у середу уряд Швейцарії повідомив, що проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні 15 і 16 червня.

Росія заявила, що не братиме участі в переговорах у Швейцарії, заявивши, що "формула миру" нежиттєздатна і не враховує російські інтереси. 

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