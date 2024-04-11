Шмигаль прибув до Словаччини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Словаччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Telegram-каналі.



"Прибули в Словаччину для проведення міжурядових консультацій. На порядку денному, зокрема, співпраця у сфері енергетики, логістика, торгівля, підтримка Формули миру президента України", – написав Шмигаль.



За словами прем'єра, на основі консультацій планується підписання низки двосторонніх документів.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо у березні сказав, що не змінить своєї думки щодо війни в Україні через позицію чеського візаві Петра Фіали – який ініціював призупинення двосторонніх урядових консультацій.

Після приходу до влади в жовтні 2023 року уряд Роберта Фіцо припинив військову допомогу Києву з державних запасів Словаччини. Він також неодноразово заявляв, що стратегія західних країн щодо України провалилася.

Нагадаємо, що у другу річницю військового вторгнення Росії в Україну в лютому Фіцо, наприклад, заявив, що війна почалася у 2014 році "з розгулу українських неонацистів". Він стверджував, що стратегія Заходу щодо конфлікту не працює, що на війні гинуть слов'яни, а Захід спостерігає за цим, не маючи мирного плану від Європейського Союзу.

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