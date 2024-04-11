Шмыгаль прибыл в Словакию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал рабочий визит в Словакию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Прибыли в Словакию для проведения межправительственных консультаций. На повестке дня, в частности, сотрудничество в сфере энергетики, логистика, торговля, поддержка Формулы мира президента Украины", – написал Шмыгаль.

По словам премьера, на основе консультаций планируется подписание ряда двусторонних документов.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в марте сказал, что не изменит своего мнения относительно войны в Украине из-за позиции чешского визави Петра Фиалы – который инициировал приостановление двусторонних правительственных консультаций.

После прихода к власти в октябре 2023 года правительство Роберта Фицо прекратило военную помощь Киеву из государственных запасов Словакии. Он также неоднократно заявлял, что стратегия западных стран в отношении Украины провалилась.

Напомним, что во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале Фицо, например, заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов". Он утверждал, что стратегия Запада в отношении конфликта не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим, не имея мирного плана от Европейского Союза.

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