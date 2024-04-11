ЗМІ: В ЄС обговорять роль НАТО в захисті енергоінфраструктури від можливого нападу

Наступного тижня міністри країн Євросоюзу обговорять, яку роль може відіграти НАТО в захисті енергетичної інфраструктури ЄС від можливого нападу на тлі агресії Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з документом, де викладені ці плани.

Бельгія, яка головує у Раді Євросоюзу, запитає держави-члени, який внесок може зробити Північноатлантичний Альянс у боротьбу з широким спектром загроз, зокрема диверсіями, кібератаками й тактикою гібридної війни, зазначає агентство.

Крім того, вказує Bloomberg, країни-члени Євросоюзу обговорять, як фінансувати транскордонну інфраструктуру.

У документі йдеться, що війна проти України показала, що енергетика була, є і, ймовірно, залишиться тією сферою, яку навмисно та активно будуть використовувати як зброю.

Раніше шість європейських держав довкола Північного моря домовилися про співпрацю задля захисту розташованої в його акваторії критичної інфраструктури від потенційних атак.

Як відомо, країни Європи особливо стурбовані потенційними ризиками для критичної інфраструктури у морях після диверсії на російських "Північних потоках" восени 2022 року та пошкодження газогону і кабелю у Фінській затоці восени 2023 року.

Нещодавно перелік інцидентів поповнило пошкодження кабелів зв’язку у Червоному морі.