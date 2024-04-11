СМИ: В ЕС обсудят роль НАТО в защите энергоинфраструктуры от возможного нападения

На следующей неделе министры стран Евросоюза обсудят, какую роль может сыграть НАТО в защите энергетической инфраструктуры ЕС от возможного нападения на фоне агрессии России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомилось с документом, где изложены эти планы.

Бельгия, которая председательствует в Совете Евросоюза, спросит государства-члены, какой вклад может сделать Североатлантический Альянс в борьбу с широким спектром угроз, в частности диверсиями, кибератаками и тактикой гибридной войны, отмечает агентство.

Кроме того, указывает Bloomberg, страны-члены Евросоюза обсудят, как финансировать трансграничную инфраструктуру.

В документе говорится, что война против Украины показала, что энергетика была, есть и, вероятно, останется той сферой, которую намеренно и активно будут использовать как оружие.

Ранее шесть европейских государств вокруг Северного моря договорились о сотрудничестве для защиты расположенной в его акватории критической инфраструктуры от потенциальных атак.

Как известно, страны Европы особенно обеспокоены потенциальными рисками для критической инфраструктуры в морях после диверсии на российских "Северных потоках" осенью 2022 года и повреждения газопровода и кабеля в Финском заливе осенью 2023 года.

Недавно перечень инцидентов пополнило повреждение кабелей связи в Красном море.