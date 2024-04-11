Угорщина запровадить нові обмеження на імпорт сільгосппродукції з України

Уряд Угорщини планує нові обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України, пояснюючи їх необхідністю захистити угорських фермерів від ринкових коливань, спричинених дешевшим українським імпортом.

Про це на брифінгу 11 квітня заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Коментуючи рішення Євросоюзу дозволити безмитний імпорт з України з 2022 року, Надь заявив, що це призвело до "значного надлишку пропозиції і значно нижчих цін" на європейському сільськогосподарському ринку.

"Брюссель і Європейська комісія зрадили угорських фермерів і натомість підтримують українських олігархів", – заявив він.

Угорський міністр додав, що уряд ухвалив план із п'яти пунктів для допомоги фермерам. Він, зокрема, передбачає вимогу до продавців і логістичних компаній повідомляти про товари, на які поширюються імпортні обмеження і які імпортуються через Україну – незалежно від країни їхнього походження.

Надь уточнив, що під таке обмеження також підпадатимуть продукти переробки українського зерна.

Минулого року Угорщина запровадила заборону на імпорт 24 українських сільськогосподарських продуктів, зокрема зернових та олійних культур, борошна, олії та деяких м'ясних продуктів. Водночас їхній транзит угорською територією дозволявся.

Минулого місяця угорський уряд вилучив зі списку український натуральний мед.