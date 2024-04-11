Шантаж Європарламенту щодо Patriot може бути "театром" і "порожньою погрозою"

Відмова Європарламенту ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot може виявитися "політичним театром".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter (X) написав редактор "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк.

"Вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС на 2022 рік (!) для відправки Patriot – це порожні погрози та чистий політичний театр", – зазначив він.

Sorry to dash hopes of 🇺🇦 media here but the European Parliament deciding not to approve the discharge of the Council budget for 2022 (!) to get 🇪🇺 to send Patriots to 🇺🇦 is and empty threat & pure political theatre. The discharge is the closing of accounts, the cash is spent! April 11, 2024

Журналіст пояснив, що йшлося про просте закриття рахунків, а самі гроші вже витрачені.

Раніше низка євродепутатів повідомили про "безпрецедентну подію", оскільки Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.

Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

Нагадаємо, у середу голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.

Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.