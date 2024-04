Шантаж Европарламента в вопросе Patriot может быть "театром" и "пустой угрозой"

Отказ Европарламента принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot может оказаться "политическим театром".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter (X) написал редактор "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

"Извините, что разбиваю надежды СМИ, но решение Европейского парламента не утверждать бюджет Совета ЕС на 2022 год (!) для отправки Patriot – это пустые угрозы и чистой воды политический театр", – отметил он.

Sorry to dash hopes of 🇺🇦 media here but the European Parliament deciding not to approve the discharge of the Council budget for 2022 (!) to get 🇪🇺 to send Patriots to 🇺🇦 is and empty threat & pure political theatre. The discharge is the closing of accounts, the cash is spent!