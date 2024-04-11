Шантаж Европарламента в вопросе Patriot может быть "театром" и "пустой угрозой"

Отказ Европарламента принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot может оказаться "политическим театром".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter (X) написал редактор "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

"Извините, что разбиваю надежды СМИ, но решение Европейского парламента не утверждать бюджет Совета ЕС на 2022 год (!) для отправки Patriot – это пустые угрозы и чистой воды политический театр", – отметил он.

Sorry to dash hopes of 🇺🇦 media here but the European Parliament deciding not to approve the discharge of the Council budget for 2022 (!) to get 🇪🇺 to send Patriots to 🇺🇦 is and empty threat & pure political theatre. The discharge is the closing of accounts, the cash is spent! April 11, 2024

Журналист пояснил, что речь шла о простом закрытии счетов, а сами деньги уже потрачены.

Ранее ряд евродепутатов сообщили о "беспрецедентном событии", поскольку Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.

Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине.

Напомним, в среду глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.

Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв.