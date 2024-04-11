Прем'єрка Естонії обговорить з Польщею, як не допустити перемоги зла

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас перебуватиме у четвер у другій половині дня з візитом у Варшаві, де зустрінеться з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Зустріч із Туском буде присвячена підтримці України та безпеки у регіоні.

"Ми обговоримо сьогодні з прем'єр-міністром Польщі, як прискорити і зробити більш ефективною підтримку України. Зло не повинно перемогти, інакше ми всі опинимося в набагато небезпечнішому світі. Країни нашого регіону розуміють це краще, ніж ті, кому більше пощастило із сусідами" – сказала Кая Каллас.

Після зустрічі з польським колегою Каллас відвідає меморіал "Катинь" у Варшаві, щоб вшанувати пам'ять 22 тисяч польських військовополонених та політичних в'язнів, страчених радянським режимом у 1940 році.

Увечері Каллас разом із прем'єр-міністрами Польщі, Греції, Фінляндії, Ірландії, Люксембургу та Іспанії візьме участь у робочій вечері зі стратегічного порядку денного Європейського Союзу.

Йдеться про серію консультацій, ініційовану головою Європейської ради Шарлем Мішелем з метою розробки пріоритетів Європейського Союзу на п'ять років. Програма дій має бути схвалена Європейською радою у червні.

Тим часом естонська розвідка прогнозує зростання інтенсивності бойових дій в Україні у наступні тижні.

Крім того, згідно з опитуванням, менше половини громадян Естонії вважають, що їхня держава може почуватися в безпеці.