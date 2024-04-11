Премьер Эстонии обсудит с Польшей, как не допустить победы зла

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас будет находиться в четверг во второй половине дня с визитом в Варшаве, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Встреча с Туском будет посвящена поддержке Украины и безопасности в регионе.

"Мы обсудим сегодня с премьер-министром Польши, как ускорить и сделать более эффективной поддержку Украины. Зло не должно победить, иначе мы все окажемся в гораздо более опасном мире. Страны нашего региона понимают это лучше, чем те, кому больше повезло с соседями", – сказала Кая Каллас.

После встречи с польским коллегой Каллас посетит мемориал "Катынь" в Варшаве, чтобы почтить память 22 тысяч польских военнопленных и политических заключенных, казненных советским режимом в 1940 году.

Вечером Каллас вместе с премьер-министрами Польши, Греции, Финляндии, Ирландии, Люксембурга и Испании примет участие в рабочем ужине по стратегической повестке дня Европейского Союза.

Речь идет о серии консультаций, инициированной председателем Европейского совета Шарлем Мишелем с целью разработки приоритетов Европейского Союза на пять лет. Программа действий должна быть одобрена Европейским советом в июне.

Между тем эстонская разведка прогнозирует рост интенсивности боевых действий в Украине в последующие недели.

Кроме того, согласно опросу, менее половины граждан Эстонии считают, что их государство может чувствовать себя в безопасности.