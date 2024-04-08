Менше половини естонців вважають, що їхня країна може почуватися в безпеці

Менше половини громадян Естонії вважають, що їхня держава може почуватися в безпеці.

Такими є дані опитування соціологічної фірми Turu-uuringute AS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Трохи менше половини, або 46% населення, вважають, що Естонська держава може наразі почуватися в безпеці, що є найнижчим показником за останні роки, у грудні показник був у 54%. У різних етнічних групах відчуття безпеки загалом перебуває на одному рівні.

Членство в НАТО підтримують 77% населення, і цей показник такий самий, як і в грудні. Членство в НАТО підтримують 92% естонців, серед мешканців інших національностей підтримка, що зросла з початку війни, залишилася на рівні 48%, тоді як у середині лютого 2022 року членство в НАТО підтримали 28% мешканців Естонії інших національностей.

Підтримка військової діяльності РФ в Україні суттєво не змінилася порівняно з груднем. Військову діяльність підтримують 4% і засуджує 81% населення Естонії, а 15% не мають чіткої позиції.

Однак підтримка надання гуманітарної допомоги Україні дещо зросла: 74% підтримали її в грудні та 79% у березні, а 60% підтримали внесок Естонії у повоєнне відновлення України в грудні та 65% у березні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс припускає, що найбільші битви НАТО ще тільки попереду в майбутньому, і Альянс має бути до них готовий.

У лютому естонська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття і має намір подвоїти кількість військ, розміщених уздовж її кордону з країнами Балтії та Фінляндією.