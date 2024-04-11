Зеленський після нічної атаки РФ закликав союзників прискорити посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський після масованої повітряної атаки Росії в ніч на 11 квітня закликав партнерські країни прискорити зусилля з посилення української ППО.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Зеленський зазначив, що частину ударних дронів та ракет вдалося збити, але деякі все ж поцілили в об’єкти критичної інфраструктури у низці областей.

"Усі наші європейські сусіди та інші партнери можуть бачити, що Україна критично потребує систем ППО. Зараз світ, продемонструвавши спроможність здолати російський терор, може показати, що на нього реагують належно, як на злочин. Але якщо дати Росії продовжувати робити те, що вона робить, якщо російські ракети і "Шахеди" будуть уражати не лише Україну, але й рішучість наших партнерів, це виглядатиме немов глобальна згода на терор", – заявив Зеленський.

"Нам потрібні системи ППО та інша військова допомога, а не просто "закривання очей" на ситуацію і тривалих дискусій", – наголосив президент.

Зеленський додав подяку "кожному лідеру, який не мовчить, який продовжує нас підтримувати і засуджувати російський терор".

Під час повітряної атаки РФ на українські міста в ніч на 11 квітня Польща знову піднімала в повітря винищувачі на випадок прольоту ракет над своєю територією, що стало вже традиційною реакцією Варшави у разі пусків ракет російською стратегічною авіацією.

Нагадаємо, у середу Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.

Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.