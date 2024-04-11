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Зеленський запропонував президенту Угорщини укласти безпекову угоду

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Новини — Четвер, 11 квітня 2024, 19:14 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський на полях саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі 11 квітня зустрівся з новим угорським президентом Томашем Шуйоком.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав у Twitter (X).

Під час зустрічі президенти України та Угорщини обговорили підготовку глобального Саміту миру, який має відбутись у червні у Швейцарії.

"Запросив Угорщину взяти участь у саміті. Запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою", – додав президент.

Зеленський також подякував Угорщині "за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України".

Нагадаємо, Томаш Шуйок офіційно вступив на посаду президента Угорщини на початку березня.

Попередниця Шуйока, Каталін Новак, подала у відставку раніше у лютому на тлі скандалу: стало відомо, що вона помилувала чоловіка, який покривав насильство над дітьми в одному з дитбудинків.

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