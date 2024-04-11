В Україні почали будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з ЄС

На Закарпатті почали будівництво проєкту європейської колії, завдяки якій Ужгород стане першим обласним центром України, сполученим такою колією з Європою.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Євроколія Чоп-Ужгород, за словами голови уряду, дозволить запустити пряме залізничне сполучення з обласним центром Закарпаття та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

"Реалізація проєкту створить в Ужгороді транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС", – вважає Шмигаль.

Фінансується будівництво за рахунок Механізму "Сполучення Європи", до якого Україна долучилась у 2023 році.

Прем’єр України додав, що в майбутньому планується побудувати євроколію зі Львова та Чернівців. Раніше вже стало відомо про наміри української влади прокласти цю колію зі Львова протягом 2024 року.

В Україні наразі експлуатуються колії шириною 1520 мм. Так, з середини XIX століття стандартом на залізницях Російської імперії (пізніше – СРСР), Фінляндії і Монголії була ширина колії 1524 мм. З травня 1970 року до початку 1990-х залізниці СРСР були переведені на колію 1520 мм.

Українська влада раніше не раз говорила про наміри перевести залізничне сполучення в Україні на вузьку колію.

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