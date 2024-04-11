В Украине начали строительство евроколеи от Ужгорода до границы с ЕС

На Закарпатье начали строительство проекта европейской колеи, благодаря которой Ужгород станет первым областным центром Украины, соединенным такой колеей с Европой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Евроколея Чоп-Ужгород, по словам главы правительства, позволит запустить прямое железнодорожное сообщение с областным центром Закарпатья и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

"Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широкой колеи и поездами стран ЕС", – считает Шмыгаль.

Финансируется строительство за счет Механизма "Соединение Европы", к которому Украина присоединилась в 2023 году.

Премьер Украины добавил, что в будущем планируется построить евроколею из Львова и Черновцов. Ранее уже стало известно о намерениях украинских властей проложить эту колею из Львова в течение 2024 года.

В Украине сейчас эксплуатируются пути шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи (позже – СССР), Финляндии и Монголии была ширина колеи 1524 мм. С мая 1970 года до начала 1990-х железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм.

Украинские власти ранее не раз говорили о намерениях перевести железнодорожное сообщение в Украине на узкую колею.

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