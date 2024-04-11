DW дізналось подробиці пропозиції режиму санкцій проти Росії в Євросоюзі

З кінця лютого Європейський Союз обговорює пропозицію створення окремого режиму санкцій проти Росії, який зосередиться на покаранні причетних до придушення демократичних свобод у країні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо DW.

Ініціатором режиму санкцій щодо Росії, згідно з документом у розпорядженні редакції DW, стали країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія та Швеція. Вони пропонують створити новий режим за аналогією з режимами санкцій проти режимів Білорусі, Ірану, Венесуели та КНДР.

"Критерії для занесення до (санкційного) списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, що підривають демократію і верховенство закону", – йдеться в документі.

Наприклад, він пропонує запроваджувати обмежувальні заходи проти представників "репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання".

Пропозицію, за даними DW, передали до зовнішньополітичної служби Європейського Союзу 28 лютого.

Напередодні під час виступу в Європейському парламенті верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що країни Євросоюзу обговорюють "новий окремий режим санкцій щодо Росії".

Він висловив сподівання, що цей режим затвердять швидко. За даними DW, рішення можуть ухвалити до виборів до Європейського парламенту на початку червня.

Зазначимо, що про пропозицію такого режиму в лютому говорили деякі країни-члени Євросоюзу на тлі смерті російського опозиціонера Алексєя Навального в колонії.

Раніше цього тижня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, 14-им пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.