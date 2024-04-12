Как безответственность польских властей привела к экономическому кризису с Украиной

7 апреля в Польше прошли местные выборы. Во время них, как и во время прошлогодних выборов в парламент, политики активно использовали тему отношений с Украиной в контексте "защиты экономических интересов" Польши.

Бизнес-объединения, которые представляют практически всю польскую экономику, выступили резко против любых односторонних запретов на украинскую аграрную продукцию со стороны Польши. Об этом говорится в заявлении Совета предпринимательства относительно запрета импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу.

С отдельным резким и аргументированным заявлением о недопустимости односторонних эмбарго в отношении Украины выступал также польский Союз предпринимателей и работодателей.

О том, кто в Польше привел к экономическому кризису с Украиной, читайте в колонке эксперта в сфере украинско-польской торговли Юлия Зори Блокада, которая не достигла цели: почему аграрный конфликт с Украиной наносит вред Польше. Далее – краткое ее изложение.

По мнению эксперта, именно безответственность политиков привела к новому кризису между Польшей и Украиной.

В частности, он считает безответственными действия представителей ныне оппозиционной польской партии "Право и справедливость" ("ПиС"), которая для продолжения своего пребывания у власти вводила блокады и инспирировала протесты.

Юлий Зоря напоминает, что против агроимпорта из Украины распространялись мифы, которые уже укоренились в сознании поляков.

Например, как отмечает автор колонки, утверждение, что Польша несет убытки от торговли с Украиной, является абсолютным абсурдом.

"Также представляется абсурдным нарратив о якобы плохом качестве украинского зерна, поскольку оно выращено вне ЕС", – пишет эксперт.

По его словам, Польша не выдвигает претензии по качеству ни к одной стране, кроме Украины. Он отмечает, что в Евросоюз импортируют, например, бананы из Эквадора, виноград из Турции, мед из Китая и тому подобное. За качество этой продукции несет ответственность импортер – резидент ЕС, который обеспечивает соответствующие лабораторные анализы.

"Но особенно абсурдными эти претензии выглядят на фоне того, что ни "ПиС", ни другие группы, которые инспирируют протесты для получения права стать государственными чиновниками, ранее не заявляли никаких требований о запрете российской продукции", – возмущается автор колонки.

Он напоминает, что манипулятивные нарративы партия "ПиС" начала использовать в апреле прошлого года в сочетании с внедрением противоправного и абсолютно экономически безосновательного эмбарго на широкий ассортимент украинской аграрной продукции, введенного год назад.

Хотя, эксперт уверен, что Украина идеально подходит к структуре аграрного хозяйства Европы.

Юлий Зоря объясняет, что выращивая зерно в ЕС, можно получать лишь убыток, который покрывается за счет других налогоплательщиков. А Украина специализируется на выращивании зерна на больших площадях без всяких дотаций.

Подробно об этом – в колонке Юлия Зори Блокада, которая не достигла цели: почему аграрный конфликт с Украиной наносит вред Польше.