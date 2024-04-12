Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів

Сейм Польщі у четвер почав довгоочікуване обговорення щодо пом’якшень умов для легального переривання вагітності.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На розгляді парламенту загалом чотири законопроєкти з дещо різним баченням – два від "Лівиці" та по одному від "Громадянської коаліції" Туска і блоку "Третій шлях".

Серед цих політсил коаліції найбільш консервативне бачення – у блоку "Третій шлях", де вважають, що легальна можливість для аборту має бути лише у трьох випадках: загроза для життя і здоров’я матері, висока ймовірність тяжких і незворотніх патологій плоду або серйозні підстави вважати, що вагітність є наслідком "заборонених дій".

Нагадаємо, у 2020 році Конституційний суд Польщі виніс рішення, яке встановило майже повну заборону абортів (лише у разі вагітності внаслідок зґвалтування та в разі небезпеки для життя жінки – без дозволу у разі патологій плоду) і викликало різкі протести ліберальної частини суспільства. Під тиском влада тоді керівної партії "Права і справедливість" не опублікувала вердикт суду і його обґрунтування, внаслідок чого закон формально не набув чинності – але створив невизначеність для лікарів.

Питання абортів мало не розсварило керівну коаліцію нової влади Польщі після того, як спікер Шимон Головня не захотів виносити питання на обговорення до проведення місцевих виборів.

Ще однією перешкодою може стати позиція президента Анджея Дуди, який може не підписати будь-який проєкт про лібералізацію доступу до абортів, оскільки неодноразово заявляв, що він проти цього.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти за наявності серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

Детально про це – у статті Аборти, які розкололи владу Польщі: чому коаліція Туска тріщить через "традиції"