Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов

Сейм Польши в четверг начал долгожданное обсуждение по смягчению условий для легального прерывания беременности.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На рассмотрении парламента всего четыре законопроекта с несколько разным видением – два от "Левицы" и по одному от "Гражданской коалиции" Туска и блока "Третий путь".

Среди этих политсил коалиции наиболее консервативное видение – у блока "Третий путь", где считают, что легальная возможность для аборта должна быть только в трех случаях: угроза для жизни и здоровья матери, высокая вероятность тяжелых и необратимых патологий плода или серьезные основания считать, что беременность является следствием "запрещенных действий".

Напомним, в 2020 году Конституционный суд Польши вынес решение, которое установило почти полный запрет абортов (только в случае беременности в результате изнасилования и в случае опасности для жизни женщины – без разрешения в случае патологий плода) и вызвало резкие протесты либеральной части общества. Под давлением властей тогда правящая партия "Права и справедливость" не опубликовала вердикт суда и его обоснование, вследствие чего закон формально не вступил в силу – но создал неопределенность для врачей.

Вопрос абортов чуть не рассорил правящую коалицию новой власти Польши после того, как спикер Шимон Головня не захотел выносить вопрос на обсуждение до проведения местных выборов.

Еще одним препятствием может стать позиция президента Анджея Дуды, который может не подписать любой проект о либерализации доступа к абортам, поскольку неоднократно заявлял, что он против этого.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты при наличии серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

Подробно об этом – в статье Аборты, которые раскололи власть Польши: почему коалиция Туска трещит из-за "традиций"