В ЕС окончательно одобрили закон, криминализирующий обход и нарушение санкций
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил закон о минимальных правилах наказания за нарушение или обход санкций Евросоюза в государствах-членах.
Об этом сообщила пресс-служба Совета, пишет "Европейская правда".
Отныне определенные действия, направленные на уклонение от санкций, будут считаться уголовными преступлениями во всех странах-членах. Такими преступлениями могут быть помощь в обходе запрета на въезд, торговля санкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности.
Подстрекательство, пособничество и содействие этим правонарушениям также могут подлежать наказанию.
Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС приводило к эффективным и пропорциональным уголовным наказаниям, которые варьируются в зависимости от правонарушения.
Умышленное нарушение санкций должно влечь за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения.
На нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно накладывать штрафы.
Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если правонарушение совершил человек, занимающий руководящую должность в организации.
Директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС.
Государства-члены будут иметь 12 месяцев для включения положений директивы в свое национальное законодательство.
В ответ на российскую агрессию против Украины ЕС принял беспрецедентное количество ограничительных мер, чтобы ослабить экономику России и ограничить ее способность вести войну.
Еврокомиссия предложила принять эту директиву в декабре 2022 года, чтобы ограничить обход санкций и усилить их выполнение.
12 марта этого года Европейский парламент проголосовал за директиву о криминализации нарушения и обхода санкций Европейского Союза.