В ЕС окончательно одобрили закон, криминализирующий обход и нарушение санкций

Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил закон о минимальных правилах наказания за нарушение или обход санкций Евросоюза в государствах-членах.

Об этом сообщила пресс-служба Совета, пишет "Европейская правда".

Отныне определенные действия, направленные на уклонение от санкций, будут считаться уголовными преступлениями во всех странах-членах. Такими преступлениями могут быть помощь в обходе запрета на въезд, торговля санкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности.

Подстрекательство, пособничество и содействие этим правонарушениям также могут подлежать наказанию.

Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС приводило к эффективным и пропорциональным уголовным наказаниям, которые варьируются в зависимости от правонарушения.

Умышленное нарушение санкций должно влечь за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения.

На нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно накладывать штрафы.

Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если правонарушение совершил человек, занимающий руководящую должность в организации.

Директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Государства-члены будут иметь 12 месяцев для включения положений директивы в свое национальное законодательство.

В ответ на российскую агрессию против Украины ЕС принял беспрецедентное количество ограничительных мер, чтобы ослабить экономику России и ограничить ее способность вести войну.

Еврокомиссия предложила принять эту директиву в декабре 2022 года, чтобы ограничить обход санкций и усилить их выполнение.

12 марта этого года Европейский парламент проголосовал за директиву о криминализации нарушения и обхода санкций Европейского Союза.