Байден скликає зустріч G7 через атаку Ірану на Ізраїль

Президент США Джо Байден заявив, що збере позачергову зустріч країн Групи семи у зв’язку з прямою атакою Ірану проти Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у зверненні у зв’язку з атакою увечері 13 квітня.

Байден висловив осуд масованій повітряній атаці по території Ізраїлю, здійсненій Іраном та його проксі-силами у регіоні.

"Я щойно говорив з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, щоби підтвердити непохитне зобов’язання США перед безпекою Ізраїлю", – зазначив він.

Байден також сказав, що розгорнуті на Близькому Сході сили США допомогли Ізраїлю збити практично усі ракети й ударні безпілотники.

"Завтра (14 квітня – Ред.) я скличу лідерів G7 для координації об’єднаної дипломатичної відповіді на зухвалу атаку Ірану. Моя команда буде взамодіяти з колегамми у регіоні, і ми продовжимо підтримувати тісний зв’язок з лідерами Ізраїлю", – розповів Байден.

Він зазначив, що сили та об’єкти США у регіоні не потрапили під удари, але зберігатимуть пильність і США без вагань вживатимуть необхідних дій для захисту своїх людей.

Також у зв’язку з атакою Ірану проти Ізраїлю Байден провів багатогодинне обговорення у ситуаційній кімнаті з посадовцями, відповідальними за сферу безпеки.

Як відомо, пізно увечері 13 квітня Іран запустив у напрямку Ізраїлю велику кількість ударних безпілотників, після чого протягом ночі були також ракетні удари з території Ірану та ракетний обстріл з території Лівану угрупованням "Хезболла".

Згодом в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників, більшу частину збила ППО та винищувачі. Понад 100 безпілотників, випущених Іраном, були збиті за межами ізраїльського повітряного простору.