Байден созывает встречу G7 из-за атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден заявил, что соберет внеочередную встречу стран Группы семи в связи с прямой атакой Ирана против Израиля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в обращении в связи с атакой вечером 13 апреля.

Байден выразил осуждение массированной воздушной атаке по территории Израиля, осуществленной Ираном и его прокси-силами в регионе.

"Я только что говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы подтвердить непоколебимое обязательство США перед безопасностью Израиля", – отметил он.

Байден также сказал, что развернутые на Ближнем Востоке силы США помогли Израилю сбить практически все ракеты и ударные беспилотники.

"Завтра (14 апреля – Ред.) я созову лидеров G7 для координации объединенного дипломатического ответа на дерзкую атаку Ирана. Моя команда будет взаимодействовать с коллегами в регионе, и мы продолжим поддерживать тесную связь с лидерами Израиля", – рассказал Байден.

Он отметил, что силы и объекты США в регионе не попали под удары, но будут сохранять бдительность и США без колебаний будут принимать необходимые действия для защиты своих людей.

Также в связи с атакой Ирана против Израиля Байден провел многочасовое обсуждение в ситуационной комнате с чиновниками, ответственными за сферу безопасности.

Как известно, поздно вечером 13 апреля Иран запустил в направлении Израиля большое количество ударных беспилотников, после чего в течение ночи были также ракетные удары с территории Ирана и ракетный обстрел с территории Ливана группировкой "Хезболла".

Впоследствии в Армии обороны Израиля сообщили, что Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников, большую часть сбила ПВО и истребители. Более 100 беспилотников, выпущенных Ираном, были сбиты за пределами израильского воздушного пространства.