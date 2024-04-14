Байден провів багатогодинну зустріч з командою безпекового блоку на тлі атаки Ірану на Ізраїль
Президент США Джо Байден та ключові посадовці, відповідальні за сферу нацбезпеки, провели ввечері 13 квітня багатогодинне обговорення у зв’язку з атакою Ірану проти Ізраїлю.
Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформованих посадовців, пише "Європейська правда".
Зустріч у ситуаційній кімнаті розпочалася вночі за київським часом і тривала близько двох годин, далі після невеликої перерви обговорення продовжили.
I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx– President Biden (@POTUS) April 13, 2024
Зокрема, на фото можна бачити радника з нацбезпеки Джейка Саллівана, очільника Пентагону Ллойда Остіна, голову Об’єднаного комітету начальників штабів, генерала Чарльза Брауна.
Двоє неназваних американських посадовців у коментарі ЗМІ сказали, що під час нічної атаки Ірану сили США у регіоні не атакували. Їхні сили ППО перехопили частину іранських "Шахедів", які летіли у напрямку Ізраїлю.
Раніше Корпус вартових Ісламської революції попередив США про те, що відповість на підтримку чи співучасть у діях проти інтересів Ірану, та що Тегеран вважає США співвідповідальними за "лихі дії" Ізраїлю.
Як відомо, пізно увечері Іран запустив у напрямку Ізраїлю велику кількість ударних безпілотників, після чого були також ракетні удари з території Ірану та ракетний обстріл з території Лівану угрупованням "Хезболла".
Згодом в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників, більшу частину збила ППО та винищувачі. Понад 100 безпілотників, випущених Іраном, були збиті за межами ізраїльського повітряного простору.