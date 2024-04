Байден провів багатогодинну зустріч з командою безпекового блоку на тлі атаки Ірану на Ізраїль

Президент США Джо Байден та ключові посадовці, відповідальні за сферу нацбезпеки, провели ввечері 13 квітня багатогодинне обговорення у зв’язку з атакою Ірану проти Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформованих посадовців, пише "Європейська правда".

Зустріч у ситуаційній кімнаті розпочалася вночі за київським часом і тривала близько двох годин, далі після невеликої перерви обговорення продовжили.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx