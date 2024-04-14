У Варшаві противники абортів вийшли на марш

У польській столиці Варшаві у неділю, 14 квітня, проходить марш противників абортів, які невдоволені кроками уряду, спрямованих на лібералізацію суворих законів щодо переривання вагітності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Марш підтримала польська католицька церква, яка закликала зробити неділю днем молитви "на захист зачатого життя".

"Перед обличчям пропаганди абортів в останні місяці, марш стане рідкісною нагодою показати нашу підтримку захисту людського життя від зачаття до природної смерті", – йдеться в заяві федерації, яка виступає проти абортів.

PAP

Наразі в Польщі тривають публічні дебати навколо кроків уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, спрямовані на пом’якшення суворого законодавства щодо абортів, запроваджене попереднім консервативним урядом.

Минулого тижня польський Сейм проголосував за схвалення подальшої детальної роботи над чотирма пропозиціями щодо зняття майже повної заборони на аборти.

Очікується, що ця процедура, яка може зайняти тижні або навіть місяці, буде відхилена президентом Анджеєм Дудою.

У 2020 році Конституційний суд Польщі виніс рішення, яке встановило майже повну заборону абортів і викликало різкі протести ліберальної частини суспільства.

Під тиском влада тоді керівної партії "Права і справедливість" не опублікувала вердикт суду і його обґрунтування, внаслідок чого закон формально не набув чинності – але створив невизначеність для лікарів.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти за наявності серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

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