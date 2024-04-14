В Варшаве противники абортов вышли на марш

В польской столице Варшаве в воскресенье, 14 апреля, проходит марш противников абортов, которые недовольны шагами правительства, направленных на либерализацию строгих законов о прерывании беременности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Марш поддержала польская католическая церковь, которая призвала сделать воскресенье днем молитвы "в защиту зачатой жизни".

PAP

"Перед лицом пропаганды абортов в последние месяцы, марш станет редкой возможностью показать нашу поддержку защиты человеческой жизни от зачатия до естественной смерти", – говорится в заявлении федерации, которая выступает против абортов.

Сейчас в Польше продолжаются публичные дебаты вокруг шагов правительства премьер-министра Дональда Туска, направленные на смягчение строгого законодательства в отношении абортов, введенное предыдущим консервативным правительством.

На прошлой неделе польский Сейм проголосовал за одобрение дальнейшей детальной работы над четырьмя предложениями по снятию почти полного запрета на аборты.

Ожидается, что эта процедура, которая может занять недели или даже месяцы, будет отклонена президентом Анджеем Дудой.

В 2020 году Конституционный суд Польши вынес решение, которое установило почти полный запрет абортов и вызвало резкие протесты либеральной части общества.

Под давлением властей тогда правящей партии "Право и справедливость" не опубликовала вердикт суда и его обоснование, вследствие чего закон формально не вступил в силу – но создал неопределенность для врачей.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты при наличии серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

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