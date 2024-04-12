Сейм Польщі зробив крок до лібералізації абортів 

Сейм Польщі у п’ятницю не став відхиляти чотири законопроєкти про лібералізацію абортів та вирішив передати їх на розгляд спеціальної парламентської комісії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

На розгляді Сейму були загалом чотири законопроєкти з дещо різним баченням – два від "Лівиці" та по одному від "Громадянської коаліції" Дональда Туска і блоку "Третій шлях". Парламентарі вирішили не відхиляти їх у першому читанні.

Тепер законопроєкти передадуть на розгляд комісії, яка має бути призначена сьогодні. Законопроєкти, запропоновані трьома політичними партіями, відрізняються за обсягом лібералізації правил абортів.

У листопаді ліві подали два законопроєкти про аборти: один частково декриміналізує аборти і допомогу при абортах, інший дозволяє аборти до кінця 12-го тижня вагітності.

Наприкінці січня на розгляд Сейму також було подано проєкт групи депутатів "Громадянської коаліції", який передбачає, що вагітна має право на аборт протягом перших 12 тижнів вагітності.

Наприкінці лютого "Третій шлях" подав до Сейму проєкт поправок до закону "Про планування сім'ї та захист людського плоду", який скасовує вердикт Конституційного суду від 2020 року.

Він повертає в закон положення, згідно з яким вагітність може бути перервана, коли "результати досліджень вказують на високу ймовірність важких і незворотних дефектів плоду або невиліковну хворобу, що загрожує його життю".

У 2020 році Конституційний суд Польщі виніс рішення, яке встановило майже повну заборону абортів і викликало різкі протести ліберальної частини суспільства.

Під тиском влада тоді керівної партії "Права і справедливість" не опублікувала вердикт суду і його обґрунтування, внаслідок чого закон формально не набув чинності – але створив невизначеність для лікарів.

Питання абортів мало не розсварило керівну коаліцію нової влади Польщі після того, як спікер Шимон Головня не захотів виносити питання на обговорення до проведення місцевих виборів.

Ще однією перешкодою може стати позиція президента Анджея Дуди, який може не підписати будь-який проєкт про лібералізацію доступу до абортів, оскільки неодноразово заявляв, що він проти цього.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти за наявності серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

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