Дуда пообіцяв захистити Литву, якщо на неї нападуть

Польський президент Анджей Дуда пообіцяв, що військо Польщі стане на захист Литви, якщо балтійська країна зазнає нападу.

Про це Дуда розповів у інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

Польський президент наголосив, що і Литва, і Польща є членами НАТО, де існує чітке зобов'язання за статтею 5 договору НАТО щодо колективної оборони.

"Я досить твердо заявляю, що мені важко уявити ситуацію, в якій у разі нападу на Литву вона не отримала б допомоги від НАТО, в тому числі і від Польщі. Я маю на увазі військову допомогу. Коротше кажучи, польські військові стали б на захист Литви. Я не можу собі уявити іншого варіанта", – зазначив Дуда.

Він додав, що є питання щодо інших ситуацій, які викликають занепокоєння, але не призведуть до активації статті 5.

"Ці питання мають вирішуватися на двосторонньому рівні між нашими країнами, нашими урядами, тому що ми можемо домовитися про взаємну підтримку. Повторюю: ми говоримо про ситуації ще не на військовому рівні, лише на рівні загрози. Це два окремих питання", – сказав польський президент.

Дуда зазначив також, що вважає ситуацію в Україні дуже складною та закликає робити "все можливе", аби Київ міг повернути окуповані Росією українські території.

Минулого тижня Дуда на зустрічі з президентом Зеленським у Вільнюсі обговорив передачу Україні з Польщі радянських ракет для систем протиповітряної оборони.