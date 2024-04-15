Дуда пообещал защитить Литву, если на нее нападут

Польский президент Анджей Дуда пообещал, что войско Польши встанет на защиту Литвы, если балтийская страна подвергнется нападению.

Об этом Дуда рассказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

Польский президент подчеркнул, что и Литва, и Польша являются членами НАТО, где существует четкое обязательство по статье 5 договора НАТО о коллективной обороне.

"Я достаточно твердо заявляю, что мне трудно представить ситуацию, в которой в случае нападения на Литву она не получила бы помощи от НАТО, в том числе и от Польши. Я имею в виду военную помощь. Короче говоря, польские военные встали бы на защиту Литвы. Я не могу себе представить другого варианта", – отметил Дуда.

Он добавил, что есть вопросы по другим ситуациям, которые вызывают беспокойство, но не приведут к активации статьи 5.

"Эти вопросы должны решаться на двустороннем уровне между нашими странами, нашими правительствами, потому что мы можем договориться о взаимной поддержке. Повторяю: мы говорим о ситуации еще не на военном уровне, только на уровне угрозы. Это два отдельных вопроса", – сказал польский президент.

Дуда отметил также, что считает ситуацию в Украине очень сложной и призывает делать "все возможное", чтобы Киев мог вернуть оккупированные Россией украинские территории.

На прошлой неделе Дуда на встрече с президентом Зеленским в Вильнюсе обсудил передачу Украине из Польши советских ракет для систем противовоздушной обороны.