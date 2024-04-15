ЗМІ: Польський генерал має найкращі шанси очолити Військовий комітет ЄС

Польський генерал Славомір Войцеховський має найбільші шанси очолити Військовий комітет ЄС – найвищий військовий орган Євросоюзу.

Про це стало відомо RMF FM, пише "Європейська правда".

За місяць начальники генеральних штабів країн ЄС оберуть нового голову Військового комітету Євросоюзу. Цей комітет є найвищим військовим органом Європейського Союзу, до його складу входять начальники штабів збройних сил усіх 27 країн-членів.

Генерал Войцеховський зараз є представником Польщі у військових комітетах ЄС і НАТО.

Як з’ясував журналіст RMF FM, кандидатів на найвищу військову посаду в ЄС, окрім Польщі, висували також Словенія та Ірландія, але найбільше шансів має польський генерал.

Жодна велика країна не висунула свого кандидата, залишивши поле для Варшави. Це підвищує шанси генерала Войцеховського.

"Поляк на цій посаді був би хорошим сигналом європейської участі в підтримці України" – прокоментував дипломат, близький до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Нинішній голова Військового комітету ЄС Роберт Брігер походить з нейтральної Австрії, яка має застереження щодо військової допомоги Києву.

Однак якщо представник Польщі стане головою Військового комітету ЄС, чинному главі МЗС Польщі Радославу Сікорському може бути складніше обійняти посаду комісара з питань оборони в новій Єврокомісії.

Країни, які бажають посади комісара з оборони, зможуть використати цей аргумент, зменшуючи шанси польського кандидата. Представник Франції, нинішній комісар з питань промисловості Тьєррі Бретон, висловлює зацікавлення у посаді єврокомісара з питань оборони.