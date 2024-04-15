СМИ: У польского генерала – наилучшие шансы возглавить Военный комитет ЕС

Польский генерал Славомир Войцеховский имеет больше всего шансов возглавить Военный комитет ЕС – высший военный орган Евросоюза.

Об этом стало известно RMF FM, пишет "Европейская правда".

Через месяц начальники генеральных штабов стран ЕС выберут нового председателя Военного комитета Евросоюза. Этот комитет является высшим военным органом Европейского Союза, в его состав входят начальники штабов вооруженных сил всех 27 стран-членов.

Генерал Войцеховский сейчас является представителем Польши в военных комитетах ЕС и НАТО.

Как выяснил журналист RMF FM, кандидатов на высшую военную должность в ЕС, кроме Польши, выдвигали также Словения и Ирландия, но больше всего шансов имеет польский генерал.

Ни одна крупная страна не выдвинула своего кандидата, оставив поле для Варшавы. Это повышает шансы генерала Войцеховского.

"Поляк на этой должности был бы хорошим сигналом европейского участия в поддержке Украины", – прокомментировал дипломат, близкий к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Нынешний председатель Военного комитета ЕС Роберт Бригер происходит из нейтральной Австрии, ****которая имеет предостережения относительно военной помощи Киеву.

Однако если представитель Польши станет председателем Военного комитета ЕС, действующему главе МИД Польши Радославу Сикорскому может быть сложнее занять должность комиссара по вопросам обороны в новой Еврокомиссии.

Страны, желающие должности комиссара по обороне, смогут использовать этот аргумент, уменьшая шансы польского кандидата. Представитель Франции, нынешний комиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон, выражает заинтересованность в должности еврокомиссара по вопросам обороны.