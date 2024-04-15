Боррель: ЄС має бути здатним захищати Європу самостійно

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що ЄС потрібна зміна парадигми європейської оборони.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму блозі з приводу виходу його книги "Європа між двома війнами".

За його словами, ЄС занадто довго делегував свою безпеку США, а в останні 30 років, після падіння Берлінської стіни, Європа дозволила собі "тихо роззброїтись".

Він зазначив, що ЄС був побудований навколо внутрішнього ринку та економіки, але, на його думку, Євросоюзу не можна продовжувати йти цим шляхом.

"Ми повинні взяти на себе стратегічну відповідальність та стати здатними захищати Європу самостійно, розбудовуючи сильну європейську опору всередині НАТО", – наголосив Боррель.

Топдипломат додав, що ЄС повинен зробити цей стрибок вперед за дуже короткий проміжок часу.

"Не тому, що ми маємо намір воювати. Навпаки: ми хочемо запобігти війні, маючи засоби для надійного стримування будь-якого агресора. Це не означає створення європейської армії. Оборона є і залишиться в осяжному майбутньому виключною компетенцією наших держав-членів", – зауважив він.

Боррель пояснив, що йдеться насамперед про збільшення видатків на національному рівні, де показник витрат на оборону має зрости до понад 2% від ВВП.

"Але, що ще важливіше, йдеться про спільні витрати, щоб заповнити прогалини, уникнути дублювання та підвищити оперативну сумісність. Наразі лише 18% закупівель обладнання нашими арміями здійснюються спільно", – вказав топдипломат ЄС.

Боррель назвав одним з головних уроків війни РФ проти України те, що технологічна перевага є ключовим фактором, особливо у боротьбі із противником, для якого життя коштує дешево, тому, вважає він, ЄС необхідно мати власну оборонну промисловість, яка б відповідала його потребам.

"Найбільш перспективними шляхами досягнення цієї мети є: по-перше, зміна кредитної політики Європейського інвестиційного банку, щоб він міг інвестувати в оборонний сектор, і, по-друге, випуск спільних боргових зобов'язань, як ми це успішно зробили, щоб протистояти пандемії COVID-19. Проте ці дискусії між державами-членами перебувають на початковій стадії, і дуже важливо, щоб усі до них долучились", – закликав посадовець.

Раніше Боррель заявив, що чекає на "сміливі рішення" для України від спільної зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країни ЄС, яка відбудеться 22 квітня.

Перед цим президент Польщі Анджей Дуда сказав, що прагне проштовхнути ідею збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО з 2% до 3% ВВП.

Нагадаємо, за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.