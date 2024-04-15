Боррель: Близький Схід стоїть на краю прірви

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном після удару Ісламської республіки по Єврейській державі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю іспанській радіостанції Onda Cero, повідомляє Reuters.

За його словами, він очікує відповіді від Ізраїлю на безпрецедентну повітряну атаку з боку Ірану, але сподівається, що вона не призведе до подальшої ескалації.

"Ми стоїмо на краю прірви та повинні відійти від неї. Ми маємо натиснути на гальма й включити задню передачу", – зазначив топ-дипломат ЄС.

Він зауважив, що в ізраїльській правій урядовій коаліції існує "глибокий розкол" між прихильниками жорсткої лінії, які прагнуть відплати, та "більш поміркованою й розсудливою" фракцією.

Остання група, за його словами, виступає за відплату, "але таким чином, щоб уникнути відповіді на відповідь".

Боррель, який пізно ввечері у неділю розмовляв з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амірабдоллахіаном, заявив, що ЄС повинен мати кращі відносини з Іраном попри санкції, які Брюссель запровадив проти Ісламської республіки через її програму ядерної енергетики та інші питання.

"В інтересах усіх, щоб Іран не став ядерною державою, та щоб на Близькому Сході був мир", – сказав він.

Напередодні повідомляли, що Боррель скликав позачергову зустріч глав МЗС країн ЄС на вівторок, 16 квітня, у відеоформаті після атаки Ірану на Ізраїль.

Як відомо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран та проіранські сили у регіоні завдали масованого повітряного удару по території Ізраїлю ударними безпілотниками і ракетами. Майже всі їх збили військові Ізраїлю та союзників.

У Тегерані натякнули, що вважають свою відплату Ізраїлю завершеною, але готові жорстко відреагувати у разі акції у відповідь.

Президент США Джо Байден, схоже, переконував прем’єр-міністра Ізраїлю утриматися від відплати Ірану та попередив, що Штати не будуть надавати підтримки у цих діях. Лондон також висловив сподівання, що Ізраїль утримається від помсти.