Боррель хоче від міністрів ЄС "сміливих рішень" для України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що чекає на "сміливі рішення" для України від спільної зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країни ЄС, яка відбудеться 22 квітня.

Про це Боррель написав у четвер ввечері у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Головний дипломат ЄС зазначив, що напередодні Росія знову варварськи вдарила по українському населенню та критичній інфраструктурі.

"Одними словами Путіна не зупинити. Ми повинні надати більше військової підтримки. Сьогодні я написав міністрам закордонних справ і оборони ЄС перед засіданням Ради закордонних справ 22 квітня. Ми повинні прискорити і розширити військову підтримку України", – зазначив Боррель.

Він додав, що ЄС має надати Україні системи протиповітряної оборони для перехоплення російських ракет, захисту міст та критичної інфраструктури.

"Україні потрібні ракетні батареї "земля-повітря". Ми багато робимо. 31 мільярд євро на військову допомогу Україні, і ми підтримуємо нашу оборонну промисловість для збільшення виробництва ракет і боєприпасів у Європі. Ми зробимо більше", – пообіцяв Боррель.

"Я очікую сміливих рішень на спільній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 22 квітня з Дмитром Кулебою та Рустемом Умеровим. ЄС підтримає Україну всіма силами", додав він.

Глави урядів Нідерландів, Чехії та Данії у середу обговорили варіанти постачання Україні додаткового обладнання протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі 11 квітня укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони.

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з Зеленським у чтевер повідомив, що його країна може передати Україні радянські ракети для ППО.