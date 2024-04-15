У Польщі за вихідні зафіксували 669 спроб мігрантів прорватися з Білорусі до ЄС

Протягом минулих вихідних польські прикордонники зафіксували 669 спроб незаконного перетину мігрантами кордону.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

За даними прикордонників, у п'ятницю зафіксували 219 спроб нелегального в'їзду до Польщі, в суботу – 276, а в неділю – 174.

"Також зафіксували кілька випадків агресивної поведінки мігрантів за загородженням. Під час одного з таких інцидентів прикордонниця отримала удар каменем у плече", – йдеться в повідомленні.

Прикордонники також зазначили, що протягом минулих вихідних вони брали участь у заходах з надання медичної допомоги дев'яти мігрантам.

За попередні дві доби, 10-11 квітня, польські прикордонники понад 600 разів розвертали на кордоні з Білоруссю мігрантів, які намагаються потрапити у ЄС.

Раніше у середу польські прикордонники опублікували відео спроби великої групи мігрантів перейти кордон.

У березні польські прикордонники повідомляли про інтенсивні спроби нелегалів потрапити з Білорусі до Польщі.

Як відомо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла.