Голова приватної розвідувальної компанії зі Швейцарії міг шпигувати на користь ОАЕ

У Франції та Швейцарії розпочали розслідування проти керівника приватної розвідувальної компанії ALP Services Маріо Брери, якого підозрюють у шпигунстві за європейськими бізнесменами, політичними діячами та представниками ЗМІ на замовлення Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

ALP Services підозрюють у тому, що вона передала ОАЕ імена близько 1000 європейців і 400 організацій – зокрема тому, що вони нібито мали зв'язки із "Братами-мусульманами", яких в Об’єднаних Арабських Еміратах вважають екстремістською організацією.

У цьому списку фігурували колишній кандидат у президенти Франції, соціаліст Бенуа Амон, заступниця мера Марселя Самія Галі, ліворадикальна партія "Нескорена Франція" та національний науково-дослідний центр CNRS.

Джерела AFP стверджують, що ALP Services часто помилково визначало зв’язок між людьми й організаціями у списку та "Братами-мусульманами". Про це зокрема публічно заявило французьке видання Mediapart, яке одним із перших провело розслідування діяльності компанії.

Два розслідування проти ALP Services у Франції порушили за клопотанням французької письменниці та активістки Рохаї Діалло та зареєстрованої лобістки Катару у Франції Сіхем Суїд.

Швейцарська влада почала власне розслідування справи Маріо Брери у грудні 2023 року після скарг урядових служб, академіка Таріка Рамадана і міністерки навколишнього середовища Бельгії Закії Хаттабі.

Як зазначає AFP, сам Бреро був засуджений у Франції за незаконний збір розвідувальної інформації про чоловіка Анн Лаувержон – колишньої керівниці ядерної енергетичної компанії Areva.

Нагадаємо, в Австрії планують посилити законодавство щодо шпигунства, яке наразі прямо заборонено, якщо спрямоване проти самої Австрії, але не проти інших країн або міжнародних організацій.